Tempi brevi per definire nel dettaglio gli interventi per limitare il passaggio di autobus e mezzi pesanti sulla statale Regina. Dopo la riunione di ieri in amministrazione provinciale, i tecnici sono al lavoro per mettere a punto l’ordinanza che introdurrà i nuovi provvedimenti.

“All’inizio della prossima settimana sarà pronta la bozza dell’ordinanza dell’Anas con i dettagli del girone per gli autobus e del divieto del transito dei Tir durante il giorno – sottolinea il prefetto di Como Andrea Polichetti – Appena sarà definito il testo sarà predisposta la segnaletica apposita e si farà in modo di dare la massima visibilità ai provvedimenti in modo che l’informazione sia diffusa in modo capillare”. “Quindi si potrà partire con l’applicazione dell’ordinanza – aggiunge il prefetto – Partiremo con un primo assetto sperimentale in modo da poterlo valutare sul campo. Anas potrà quindi poi individuare eventuali correttivi strada facendo”.

Da domani e per tutti i fine settimana di maggio poi sono previsti controlli potenziati sulla Regina. “Saranno impegnate sette pattuglie dalle 7 alle 22 il sabato e quattro dalle 7 alle 19 la domenica – sottolinea il prefetto – Un servizio possibile grazie all’impegno della polizia stradale di Como, della polizia locale di Menaggio e di Tremezzina, della polizia provinciale e dei carabinieri di Menaggio. La stradale sarà in servizio anche con pattuglie in moto e dal prossimo weekend questo servizio sarà garantito anche dai carabinieri. Da giugno poi sarà attivo il presidio fisso della polizia stradale dedicato solo alla Regina”.