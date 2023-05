L’Organizzazione mondiale della sanità ha decretato la fine dell’emergenza sanitaria internazionale da Covid-19, dichiarata il 30 gennaio 2020 con il focolaio originario di Wuhan, in Cina. Sono stati stimati 20 milioni di morti in tre anni.

Intanto continua la discesa della curva dei contagi in Lombardia e diminuiscono anche i ricoverati negli ospedali. Secondo il bollettino settimanale diffuso oggi dalla Regione, sono 3 i pazienti in terapia intensiva, 2 in meno rispetto al report precedente, mentre negli altri reparti sono 167 i ricoverati con sintomi, in calo rispetto ai 192 di sette giorni fa.

A fronte di 47.509 tamponi effettuati, sono 3.459 i nuovi positivi registrati in regione, 119 in meno.

I decessi legati al virus sono 33. La scorsa settimana erano 28. Un dato che porta il bilancio delle vittime da inizio pandemia a 45.898.

Per quanto riguarda l’incremento dei casi positivi divisi per provincia tra ieri, giovedì 4 maggio e il giorno precedente, mercoledì 3 maggio: a Milano sono 188 di cui 77 a Milano città; a Bergamo 57; a Brescia 100; a Como 42; a Cremona 27; a Lecco 15; a Lodi 16; a Mantova 24; in provincia di Monza e Brianza 54; a Pavia 26; a Sondrio 8; a Varese 56.