Quattro denunce in un solo giorno in motorizzazione a Como per altrettanti candidati che hanno provato a superare con l’inganno l’esame teorico per la patente. Gli agenti delle volanti della questura di Como sono intervenuti ieri mattina, dopo la segnalazione dell’esaminatore di atteggiamenti sospetti.

Scoperti con strumenti per comunicare con l’esterno e ricevere suggerimenti per superare il test quattro immigrati, poi denunciati. Si tratta di tre pakistani di 32, 26 e 34 anni e di un indiano di 22 residente in provincia di Verona. Sequestrati smartphone, modem wifi, microcamere e auricolari usati per comunicare con l’esterno.