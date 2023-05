Incidente attorno alle 14 di oggi a Como in via Bixio. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata a poca distanza dal ponte di piazza Santa Teresa. Non sarebbero coinvolti altri veicoli. Fortunatamente, nessuna conseguenza seria per le persone sulla vettura.

Per le operazioni di soccorso e recupero dell’auto, è stata temporaneamente chiusa la strada in direzione di Monte Olimpino. Inevitabili le ripercussioni sul traffico nella zona. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per gestire il traffico.