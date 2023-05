“Ho sempre apprezzato la cura, il decoro, l’eleganza che caratterizzava ogni angolo della città, in particolare del centro storico. Uso il passato perché, purtroppo, l’ultima mia esperienza a Como è stata deludente”.

E’ l’amara lettera di Catia, toscana di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, che spiega “sia per motivi di lavoro che per piacere personale, nel corso degli ultimi anni sono venuta molto spesso a Como, in diversi momenti dell’anno”.

L’ultima, recente esperienza però, per la turista non è stata positiva come le precedenti. “Mi sono trovata in città la sera di giovedì 4 maggio, arrivando verso le 20. Mi ha subito colpito come, nelle strade vicine al ristorante prescelto per la cena, in viale Lecco, ci fossero molti sacchetti dell’immondizia lasciati a caso. Ho pensato che fosse un problema specifico di quel punto della città. Purtroppo, facendo due passi nel centro dopo cena, mi sono accorta che l’immondizia era presente in tutte le strade, anche vicinissimo allo splendido Duomo”.

“Mi è stato spiegato, da alcuni abitanti di Como, che i sacchi dell’immondizia vengono messi fuori dalle varie attività prima delle 20, orario di chiusura e vengono raccolti poi durante la notte, con gli effetti che ho visto con i miei occhi. E ho saputo che questo avviene più volte durante la settimana”, la situazione descritta dalla turista toscana.

“Mi chiedo allora – continua Catia – ma è possibile lasciare una delle città più belle d’Italia in queste condizioni, per una buona parte della serata? È possibile che non si riesca a mettere in atto un sistema di raccolta di rifiuti che eviti ai cittadini e ai turisti di vedere un centro storico così bello sommerso dai rifiuti? Ripeto, non avevo mai visto Como in tali condizioni, e non è stato assolutamente un bello spettacolo. Spero che chi ha il compito in prima persona di garantire il decoro di una città, ovvero i suoi amministratori, si adoperi presto per correggere questa situazione”.