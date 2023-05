Macchine, autobus, taxi, pedoni, ciclisti. Oggi, poco prima delle 15 erano tutti fermi in viale Lecco. Nella loro inefficienza, i passaggi a livello di Como non creano infatti distinzioni. E così nel pomeriggio è stata segnalata l’ennesima scena di disagi. Le sbarre che interrompono i binari non si sono alzate e la coda ha iniziato a crearsi e allungarsi. C’è chi è sceso dal mezzo (magari dalla macchina) per controllare la situazione, chi è rimasto chiuso sui diversi bus bloccati senza capire il perché e anche chi a piedi ha attraversato la linea sebbene vietato.

I problemi di una città divisa da non uno ma quattro passaggi a livello, seppur noti non sono evitabili. E così i cittadini, molti, anche oggi si sono trovati ad attendere il passaggio del treno per attraversare Como. In una situazione normale, le sbarre si dovrebbero aprire dopo il passaggio dei convogli. Ma oggi, le attese sono state prolungate e anomale.