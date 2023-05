Incidente in via Varesina. Incidente stradale questa mattina in via Varesina a Como. Un’auto – per cause ancora da chiarire – è finita contro un ponteggio. Nell’impatto è rimasta ferita – fortunatamente in maniera non seria – una donna di 56 anni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi.