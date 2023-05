Doppia firma in casa del Como. Due importanti elementi della rosa hanno infatti firmato il prolungamento di contratto. L’attaccante Alessandro Gabrielloni rimarrà in azzurro fino al 2027, il capitano Alessandro Bellemo fino al 2026.

“Questa è ormai casa mia e mi sento parte di questo club” ha commentato Gabrielloni. “Sono arrivato quando la squadra era nei dilettanti e posso dire con orgoglio di essere cresciuto insieme alla società”. Poter continuare a vestire questi colori mi rende molto felice e orgoglioso”.

“Questo rinnovo per me è prima di tutto motivo di grande orgoglio” ha detto Bellemo. “Sono arrivato sul Lario quattro anni fa, perché credevo in questo progetto e nella visione del club. Ho ancora tanta voglia di migliorare e crescere con questa squadra, per questo ringrazio la società e spero di ripagare la fiducia che mi è stata data”.

Il Como – già salvo teoricamente ancora in gioco per raggiungere i playoff – è atteso dall’ultima giornata di regular season in serie B. Venerdì alle 20.30 gli azzurri scenderanno in campo a Cittadella. Arbitra Gianluca Manganiello, della sezione di Pinerolo.