Lavori sulla strada Stabio-Gaggiolo, la prossima settimana scatta la seconda fase di interventi per il rifacimento della pavimentazione.

A partire da lunedì 22 maggio fino al termine del mese di settembre avranno luogo i lavori per il rifacimento della pavimentazione fonoassorbente in via Gaggiolo a Stabio, su un tratto di circa 900 m dal n. civico 2 al n. 26 e dal n. 40 al n. 46 di via Gaggiolo. In una nota l’amministrazione di Stabio informa i cittadini che “i lavori saranno eseguiti durante la notte con traffico alternato gestito tramite agenti di sicurezza e, eventuali lavori nelle ore diurne, in modo bidirezionale al fine di limitare al minimo i possibili disagi per gli utenti”.