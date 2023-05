La polizia di Como ha consegnato alla polizia cantonale ticinese due marocchini che erano stati arrestati a Como per furto aggravato e resistenza. Dopo il processo con rito direttissimo sono stati scarcerati in attesa della prossima udienza. Sono risultati essere richiedenti di protezione internazionale in Svizzera e sono stati quindi presi in consegna dalla polizia cantonale.

Gli stessi operatori dell’ufficio immigrazione della questura di Como hanno inoltre eseguito un accompagnamento in Albania di un uomo, irregolare in Italia, che aveva terminato di scontare una pena di 4 anni per reati legati allo spaccio. Dopo la scarcerazione è stato espulso e scortato in Albania.