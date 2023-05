Riapertura della dogana merci – dopo la festa in Svizzera – e caos in autostrada e in città. Un binomio che si ripete e che puntualmente penalizza la città di Como. Oltreconfine ieri si è celebrata la festa dell’Ascensione. Molti svizzeri hanno approfittato del ponte e si sono messi in viaggio verso le località del Sud.

Nessuna tregua per gli automobilisti in viaggio sull’A9. Dopo il caos di ieri oggi le stesse scene: code e rallentamenti sull’autostrada e traffico in città. Tra le cause dei disagi non soltanto però la riapertura della dogana merci che ha creato lunghe file di camion in attesa di oltrepassare il confine, ma anche una serie di chiusure, comunicate nei giorni scorsi da Autostrade per l’Italia. Nella nota inviata si legge: “In previsione della riapertura della dogana commerciale di Como Brogeda, dopo le festività dell’Ascensione, al fine di agevolare gli spostamenti attesi verso la Svizzera, sarà installata una deviazione di carreggiata dal km 24+500 al km 33 e adottati provvedimenti di chiusura, dalle 5 alle 13 di venerdì 19 maggio”. Peccato che l’effetto desiderato non si sia avverato. Le chiusure e la deviazione di carreggiata hanno causato traffico e nuovi disagi per gli automobilisti. I provvedimenti, nel dettaglio, hanno riguardato la chiusura al traffico del Bivio A9/A59 Sud per chi proviene da Lainate verso Villa Guardia. Le chiusure hanno interessato anche lo svincolo di Lomazzo nord, in entrata verso Chiasso e l’entrata di Fino Mornasco verso Lainate e Chiasso e in uscita per chi proviene da Lainate.

Dopo la sospensione del cantiere nella galleria di San Fermo – proprio per le festività – un’altra beffa per gli automobilisti con nuove chiusure per lavori che hanno comportato inevitabilmente traffico e disagi nelle prime ore della mattinata. Il sito di Autostrade per l’Italia segnalava “coda tra Svincolo di Lomazzo Sud e Lomazzo Nord per lavori”.