Ubriaco all’uscita di un locale a Seregno, un 21enne comasco ha provato ad allontanarsi per evitare i controlli. Uscendo dal parcheggio in auto ha quasi investito tre carabinieri in borghese. Trovato con un tasso di alcol di 2 grammi per litro, il quadruplo del consentito, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Ritirata la patente.

La denuncia nella notte, durante un’attività di controllo effettuata a Seregno, in provincia di Monza Brianza. Impegnati carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, in collaborazione anche con il personale della Siae. L’operazione in un ristorante che secondo le forze dell’ordine poteva essere stato utilizzato abusivamente come discoteca.

Due giovani carabinieri in borghese si sono confusi tra i clienti. Hanno fotografato la situazione generale. Sono poi intervenuti i colleghi. Al loro arrivo, i militari dell’Arma e gli agenti della polizia locale hanno trovato nel locale 482 persone in una sala di poco più di 100 metri quadrati. All’ingresso un gazebo con due buttafuori e una cinquantina di ragazzi in fila sotto la pioggia in attesa di pagare i 12 euro previsti per l’ingresso.

La serata era stata organizzata con il tam tam sui social con ingresso tramite liste di prenotazione riservate, anche se ciò non ha comunque impedito ai due militari sotto copertura di introdursi all’interno. Al termine dell’accertamento sono state riscontrate numerose violazioni amministrative che si tradurranno in sanzioni complessive per migliaia di euro.

Tra le violazioni riscontrate, incompatibilità tra l’attività dichiarata e quella riscontrata, mancanza di requisiti inerenti alla prevenzione antincendio e la sicurezza, violazioni sul diritto d’autore, irregolarità di natura fiscale e occupazione illecita del suolo pubblico con i gazebo. Scoperti anche minorenni ai quali era stato servito alcol.