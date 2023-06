Siglato questa mattina, nella sede della Cna di Como, l’accordo tra la stessa Cna e il distretto di Yangpu-Shanghai, Cina.

L’intesa punta a rafforzare la collaborazione tra Cna Lario Brianza e il distretto di Yangpu e a migliorare la cooperazione tra l’industria del design e il turismo, con un’attenzione ai viaggi esperienziali e un focus particolare su percorsi enogastronomici.

Come ha ricordato il presidente di Cna Lario Brianza, Pasquale Diodato “si è andati a rinnovare un accordo già in essere cinque anni fa, ma che era stato sospeso per via del Covid”.

Il presidente ha poi aggiunto: “Oggi promuovere questo accordo vuol dire dare diverse opportunità alle imprese che noi rappresentiamo e che trarranno indubbiamente molti benefici da questa intesa.”

All’incontro per la firma dell’accordo, ha presenziato anche l’Assessore all’Università, ricerca e innovazione di Regione Lombardia Alessandro Fermi, che ha sottolineato quanto questa collaborazione sarà importante non solo per il territorio comasco ma per tutta la regione: “Il tema del turismo è fondamentale per tutta la Lombardia in generale e a maggior ragione per la provincia di Como. Il secondo ambito di intervento è quello dell’innovazione tecnologica, fondamentale sia in Lombardia sia a Shanghai e nel distretto di Yangpu.”

Dello stesso parere è anche in sindaco del distretto di Yangpu Kan Xue: “La nostra visita di oggi a Como rappresenta la relazione tra due parti Shanghai – Yangpu e Milano – Como. Vorremmo rafforzare la collaborazione in diversi settori: industria, design, turismo e innovazione. L’obiettivo è quello di utilizzare al meglio le competenze italiane e cinesi per sviluppare progetti concreti in entrambi i paesi.”