Prende il via oggi la campagna “La sicurezza ti dona”, rivolta ai conducenti di moto e scooter. L’iniziativa di prevenzione, promossa dal progetto del Dipartimento delle istituzioni Strade sicure in collaborazione con la Polizia cantonale, quest’anno pone l’accento sul corretto modo di equipaggiarsi. Negli ultimi anni le statistiche indicano che i motocilisti sono la categoria ad avere la maggiore incidenza negli incidenti stradali con conseguenze gravi per la salute (i dati del 2022 riportano 1.063 casi in Svizzera, 78 dei quali in Ticino). Ad incidere in maniera significativa sulle conseguenze fisiche vi è anche l’equipaggiamento personale: non solo casco, giacca e guanti, ma anche pantaloni e calzature adatte permettono di aumentare la protezione fisica.

Lo slogan “La sicurezza ti dona” vuole quindi richiamare l’attenzione al fatto che oggi equipaggiarsi in modo sicuro non vuol dire rinunciare al proprio stile. La scelta di un equipaggiamento con un’alta capacità protettiva, omologato, ad alta visibilità e la giusta attenzione nel mantenerlo in piena efficienza, aumentano la sicurezza personale. Questo potrebbe fare la differenza in caso di un incidente.