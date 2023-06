Sua Eminenza il cardinale Oscar Cantoni, con l’intera Chiesa di Como, accompagnano con la preghiera Papa Francesco. Il pontefice ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli per essere sottoposto a intervento chirurgico. «Affidiamo il Santo Padre alla Madonna di Tirano, invocata come Madre della Salute, e al medico beato padre Giuseppe Ambrosoli – dice il Vescovo Cantoni –. Siamo vicini a papa Francesco in questo tempo di cura e convalescenza».

Come comunicato in una nota del direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, il pontefice è ricoverato da questa mattina su indicazione dell’equipe medica del Policlinico Gemelli che segue il Santo Padre. Dopo l’intervento, programmato per il pomeriggio di oggi papa Francesco resterà in ospedale per consentire il pieno recupero post operatorio.