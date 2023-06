Droga nascosta negli slip e in cameretta, denunciato dalla polizia un 17enne comasco. Gli agenti hanno sequestrato al ragazzo 6 grammi di hashish e quasi 1.500 euro in contanti.

Ieri sera, il ragazzo, che viaggiava in sella al suo scooter è stato fermato per un controllo in via Bellinzona. Gli agenti delle volanti hanno notato che il giovane era particolarmente agitato. I poliziotti hanno scoperto che il 17enne, nella parte superiore degli slip nascondeva un involucro nel quale erano contenuti quasi 4 grammi di hashish divisi in due dosi. In tasca, il giovane aveva inoltre 130 euro in contanti dei quali non ha saputo giustificare la provenienza.

Gli agenti delle volanti hanno deciso di proseguire il controllo anche nell’abitazione del ragazzo, a Sagnino. Nella camera da letto del 17enne, i poliziotti hanno scoperto e sequestrato ulteriori 2 grammi di hashish, un bilancino elettronico per la pesatura e 1.400 euro in contanti. Il denaro, per gli agenti sarebbe il ricavato della vendita della droga.

Il 17enne, accompagnato dai genitori è stato portato in questura. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ stato poi riaffidato ai genitori.