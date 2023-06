Dal 13 al 20 giugno il Vescovo di Como Oscar Cantoni, sarà per la prima volta in Mozambico. Il Cardinale si recherà in visita alla diocesi di Nacala dove, da fine 2019, si trova come fidei donum don Filippo Macchi, che risiede presso la missione comboniana di Namapa e svolge attività pastorale a Mirrote.

«È un viaggio frutto del desiderio di far sentire al nostro don Filippo la vicinanza della Chiesa di cui è figlio – afferma il cardinale Cantoni – ed è un’occasione di incontro fra diocesi, la nostra e quella di Nacala, che sperimentano il dono di una vera fraternità, nel reciproco e arricchente scambio di esperienze».

Ad accompagnare il Vescovo di Como in Mozambico ci saranno il suo segretario don Roberto Secchi, compagno di ordinazione di don Filippo, e il vicario episcopale per la pastorale e direttore del Centro Missionario diocesano, don Alberto Pini.

Per preparare al meglio questa visita, nei giorni scorsi, il cardinale Cantoni ha ricevuto il Vescovo di Nacala, monsignor Alberto Vera Arejula, missionario spagnolo dell’Ordine della Beata Maria Vergine della Mercede, realtà religiosa fondata in Spagna all’inizio del XIII secolo per il riscatto degli schiavi.

«Il Mozambico è uno Stato giovane, il 50% della popolazione ha meno di 16 anni – racconta il Vescovo Vera Arejula –, e i cristiani sono una piccola minoranza in un contesto a predominanza musulmana. Ci sono poche opportunità per le nuove generazioni, a partire da una formazione scolastica insufficiente. Eppure – aggiunge il presule – non dobbiamo limitarci a guardare gli aspetti negativi, ma guardare al futuro con speranza».