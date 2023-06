Due squadre dei vigili del fuoco sono impegnate dalle 07.45 di oggi in via Cesare Cattaneo a Cantù per un incendio all’interno di un’azienda di lavorazione di cosmetici.

Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza di un macchinario fusore per creme, portato all’esterno per il raffreddamento. Sul posto anche un’ambulanza, ma secondo le prime informazioni nessun dipendente sarebbe rimasto coinvolto e non si segnalano feriti.