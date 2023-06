Litiga con il vicino di casa, poi minaccia i carabinieri e si rifiuta di fornire le proprie generalità. E’ accaduto a Cermenate e l’uomo, un immigrato di 48 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale e per non aver fornito i propri dati ai militari dell’Arma.

Nei giorni scorsi, i carabinieri della compagnia di Cantù hanno eseguito anche due ordini di carcerazione. Ricercato, individuato e portato al Bassone un uomo di 43 anni di Mariano Comense, condannato a due anni e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, reato commesso nel 2014. In cella anche un 21enne, arrestato dai carabinieri di Lurate Caccivio per una condanna a3 anni per una rapina messa a segno lo scorso anno.

A Mariano Comense, chiamati per un incidente, i carabinieri hanno accertato che il 62enne coinvolto aveva un tasso alcolico quattro volte superiore al limite consentito. E’ stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e gli è stata ritirata la patente.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza anche un 24enne, già noto alle forze dell’ordine. Fermato per un controllo stradale, il giovane si è rifiutato di effettuare l’alcoltest. Denuncia e ritiro della patente.

A Fino Mornasco, i carabinieri hanno denunciato per violazione della legge sull’immigrazione un 31enne senza fissa dimora, già accusato di precedenti reati.

Nei prossimi giorni, i carabinieri proseguiranno con i controlli straordinari sul territorio, con militari in divisa e in borghese.