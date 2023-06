Cinema all’aperto. Per la rassegna cinematografica estiva “35mm sotto il cielo” da domani al 15 settembre (ogni mercoledì, giovedì e venerdì) nell’Area feste di Sant’Abbondio a Como, in programma i migliori film della stagione. A partire dalle 21.30 (dal 2 agosto al 15 settembre inizio film ore 21.00).

Nelle serate di domani, del 15 e 16 giugno in programmazione la pellicola “Ultima notte d’amore” per la regia di Andrea Di Stefano.

In caso di previsto maltempo la proiezione si terrà al Cinema Gloria di via Varesina 72 a Como.

Ingresso unico € 8 soci, Arci 7€, ridotto 6€ (under 18, over 65, disabili).

Prevendite: www.spaziogloria.com

Info: arcixanadu@spaziogloria.com

La trama

Franco Amore è un poliziotto all’ultimo giorno di lavoro dopo trent’anni di integerrimo servizio nelle forze dell’ordine. Ha già anche a lungo meditato il discorso d’addio in cui ricorda di non avere mai sparato a nessuno anche se gli incarichi pericolosi non gli sono mancati. La sua nuova moglie, la figlia che studia all’estero e gli amici hanno organizzato una festa a sorpresa per lui quando, all’improvviso, viene richiamato in servizio perché è accaduto un fatto grave.