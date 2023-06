Liti e aggressioni in piazza San Rocco, Fratelli d’Italia annuncia di voler presentare una mozione in consiglio comunale per trovare una soluzione al problema del degrado nella zona.

“Quello di ieri è stato soltanto l’ultimo di una lunga serie di atti violenti che si sono consumati nell’area, rendendola particolarmente pericolosa e incidendo in maniera pesante sulla qualità di vita dei residenti”: Lorenzo Cantaluppi, consigliere di Fratelli d’Italia a Palazzo Cernezzi, interviene sulla violenta lite avvenuta nel pomeriggio di ieri in piazza San Rocco a Como. Una donna senegalese ha denunciato alla polizia di essere stata aggredita e sbattuta con la testa contro il muro. Mentre veniva soccorsa dagli operatori del 118, ha fornito agli agenti delle volanti una descrizione dell’aggressore.

I poliziotti hanno raccolto anche la testimonianza di altre persone presenti in piazza in quel momento. Hanno avviato le ricerche e individuato il presunto responsabile, un pakistano di 27 anni. L’uomo è stato fermato in via Aldo Moro. Portato in questura, è stato identificato e poi denunciato a piede libero per lesioni personali. La donna aggredita, medicata al Sant’Anna, ha una prognosi di 10 giorni.

“Alcuni residenti in queste ore mi hanno fatto presente la loro esasperazione, oltre che il profondo timore e senso di insicurezza. – dice Cantaluppi – Ritengo che una situazione di degrado come questa non possa protrarsi ulteriormente, per questo motivo stiamo predisponendo, come gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, una mozione da sottoporre all’esame del consiglio, per tentare di trovare una soluzione”.