Fondazione Cariplo: nel 2023 l’ente prosegue la collaborazione con le Fondazioni di Comunità per la promozione degli “Interventi Emblematici Provinciali”, a cui la Fondazione ha destinato complessivamente 5 milioni e 200mila euro.

Per il territorio della Provincia di Como, il bando prevede 400 mila euro per gli enti non profit finalizzati a promuovere progetti definiti emblematici, ovvero iniziative in grado di produrre un impatto significativo sulla qualità della vita della comunità e sulla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio di riferimento.

Possono essere ammessi a contributo solo interventi in linea con il Documento Programmatico di Fondazione Cariplo e attinenti agli indirizzi delle sue Aree filantropiche e strategiche: arte e cultura, servizi alla persona, ambiente e ricerca scientifica e tecnologica. Il bando sostiene interventi che siano in grado di promuovere lo sviluppo di comunità coese, solidali e sostenibili; il benessere sociale ed economico dei cittadini; la qualità ambientale del territorio; la realizzazione, la crescita e l’inclusione attiva dei giovani nella comunità.

Gli enti che richiedono contributi devono formalizzare le richieste on-line attraverso il sistema informatico di Fondazione Cariplo entro le ore 12:00 del primo settembre 2023.

“La chiave non è nello specifico legato al budget, ma al metodo: servono progetti e idee che tengano ben presente i bisogni emergenti e che di fronte ad essi siano in grado di unire la comunità locale, per dare significato agli interventi, per renderli operazioni di sistema”, ha spiegato il presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Azzone. “Viviamo in tempi di profonde e repentine trasformazioni sociali, culturali e ambientali. Ringrazio Fondazione Cariplo che anche quest’anno ha messo a disposizione 400 mila euro per la realizzazione di progetti emblematici volti a sostenere il lavoro e l’impegno delle non profit della nostra provincia”, ha aggiunto Angelo Porro, Presidente della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.