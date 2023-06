Politeama di Como, verso il progetto di recupero. E’ attesa per la prossima settimana la convocazione dell’assemblea plenaria del tavolo di co-progettazione – l’equipe di professionisti formata nel 2021 con lo scopo di dare un futuro alla storica struttura – per definire i contenuti della relazione finale che dovrà essere successivamente consegnata all’amministrazione.

Intanto i conti per rimettere in sesto lo storico cineteatro di piazza Cacciatori delle Alpi sono lievitati. Secondo l’ultima cifra fornita dall’amministrazione comunale sono necessari 15 milioni di euro per riqualificare il Politeama.

I primi interventi che dovrebbero scattare a breve riguardano il tetto dell’edificio. Sono previsti 400mila euro per la manutenzione in maniera da evitare nuove infiltrazioni. Lavori attesi anche sulle facciate a rischio crollo e ancora la pulizia dell’intera area. Un mese fa il Comune di Como è entrato formalmente in possesso della struttura. Il sindaco Alessandro Rapinese aveva dunque fatto il punto sugli interventi urgenti e i prossimi passi da compiere per salvare la struttura dal degrado.

“Si parte con i primi interventi di sicurezza – aveva spiegato il primo cittadino, specificando inoltre l’urgenza di trovare anche finanziamenti – Vogliamo intercettare le risorse attraverso bandi”.

Intanto come detto il tavolo di esperti, enti e associazioni culturali che negli ultimi anni ha lavorato sul tema del Politeama si appresta a riunirsi e a consegnare al Comune la relazione finale con le indicazioni per il futuro progetto per rilanciare lo storico cineteatro di Como.