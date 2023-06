L’ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba ha un nuovo direttore dell’area materno infantile: è il dottor Filippo Favuzza, specializzato tra l’altro, in patologie pneumo-allergologiche, in aumento nella popolazione pediatrica. 48anni, professionista noto nell’ambito comasco e con un passato in Asst Lariana.

Priorità e obiettivi

«Una pediatria moderna, nel senso scientifico del termine, ovvero che fa medicina di evidenza e segue dei protocolli condivisi, ha due obiettivi da perseguire. Uno è quello di occuparsi delle urgenze-emergenze pediatriche». Così il nuovo primario del reparto. «La comunità ha bisogno di rivolgersi all’ospedale per le patologie acute nella misura in cui il pediatra di libera scelta – aggiunge – non può risolvere tutte le patologie in ambulatorio, ma allo stesso tempo l’ospedale ha bisogno di un forte collegamento con i colleghi del territorio».

E’ stato, infatti, ricordato come nel periodo di maggior picco epidemico, per garantire il giusto turn-over dell’occupazione dei posti letto, la buona collaborazione ospedale-territorio ha permesso al paziente di essere preso nuovamente in carico dal suo curante (quella che in gergo si chiama “dimissione protetta”).

«L’altro aspetto è la diagnosi, presa in carico e follow up delle patologie croniche – aggiunge Favuzza -. Noi offriamo un’ampia offerta nell’ambito delle più importanti discipline pediatriche (allergologia, pneumologia, gastroenterologia, endocrinologia ed ecografia) e l’intenzione, insieme ai vertici aziendali, è quella di valorizzare e implementare queste risorse. Allo stesso tempo siamo in rete con Centri di III livello di cure pediatriche regionali affinché, qualora la patologia acuta o cronica lo rendesse necessario, il paziente possa essere indirizzato verso un percorso diagnostico-terapeutico più appropriato». Dice ancora il nuovo direttore, che si propone di ampliare l’offerta clinica dei servizi ambulatoriali specialistici nonché di migliorare l’accoglienza e di ridurre i tempi di attesa e di permanenza al Pronto soccorso.

Allo studio anche il progetto di creare un centro allergologico pediatrico. Da settembre, una convenzione con la Specialità dell’Università di Pavia consentirà a medici specializzandi in pediatria presso quell’ateneo di effettuare dei periodi di formazione ad Erba.