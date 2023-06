“Ospedale di comunità, case di comunità: una nuova opportunità per i cittadini e per la gestione dei pronto soccorso”: se ne è discusso in un convegno organizzato dalla Cna Pensionati nella sede di via Innocenzo XI.

Attualmente sono sei le case di comunità inaugurate in provincia di Como, nel capoluogo in via Napoleona, a Campione d’Italia, a Olgiate Comasco, a Cantù, a Menaggio e a Centro Valle Intelvi. Non tutte però sono attive.

Presenti al convegno, tra gli altri, i consiglieri regionali del Pd Angelo Orsenigo e di Fratelli d’Italia Anna Dotti.