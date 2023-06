“L’estate è lunga e siamo fiduciosi. Stiamo lavorando per trovare un’azienda che possa avanzare un’offerta per la gestione della funivia di Pigra”: così il direttore dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, Daniele Colombo, interviene sulla vicenda dell’impianto che collega Argegno a Pigra, chiuso dall’ottobre del 2022 e non ancora riaperto, nonostante le speranze manifestate nei mesi scorsi. Ad aprile, infatti, il sindaco di Pigra Giovanni Balabio e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia nonché ex sindaco di Argegno Anna Dotti avevano dichiarato come l’obiettivo fosse quello di riaprire la funivia entro l’estate per salvare la stagione.

Invece così fino adesso non è stato, tra lavori non ancora terminati e intoppi burocratici. In attesa di un bando unico che permetterebbe la gestione di sette impianti del territorio, ora si sta cercando di affidare il servizio a un operatore temporaneo.

“Non abbiamo ancora trovato un’azienda che abbia manifestato interesse per la gestione dell’impianto – spiega Colombo – È necessario procedere nel modo giusto. Stiamo lavorando per individuare un gestore che abbia i requisiti. Ma oggi trovare un operatore funiviario, dopo la tragedia del Mottarone, non è come trovare il gestore di una mensa. È un’operazione difficile”.

Gli interventi di riqualificazione, che hanno avuto un finanziamento regionale di circa 650mila euro, non sono ancora finiti, ma dovrebbero terminare a breve. “Per affidare il servizio è necessario che tutto sia a posto e che la funivia sia resa disponibile – continua Colombo – Inoltre manca il personale. Durante il periodo Covid, i servizi di trasporto sono stati ridotti e tanti autisti ad esempio sono andati a lavorare in Svizzera o hanno cambiato impiego. Si tratta di un lavoro faticoso e di responsabilità che non tutti vogliono fare. L’attenzione sulla funivia di Pigra – conclude Colombo – rimane altissima, perché si tratta di un impianto di grande importante per quel territorio. Sono in stretto contatto con il sindaco Balabio e nelle prossime settimane avrò alcuni incontri sul tema. Siamo fiduciosi di avere notizie positive a breve”.