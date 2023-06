Confindustria Como. E’ stato eletto il nuovo presidente per il quadriennio 2023-2027. E’ Gianluca Brenna, Presidente e AD di Stamperia di Lipomo Spa, che raccoglie il testimone da Aram Manoukian. Ieri mattina si è svolta l’Assemblea privata dei soci di Confindustria Como, alla quale hanno partecipato circa 200 imprenditori.

“Oltre alla continuità, le altre parole chiave del mio mandato saranno sostenibilità, education, alleanze e cambiamento – ha detto il neo eletto presidente Brenna – Di fronte al cambiamento, infatti, ci possiamo porre in un atteggiamento passivo ritenendo che non ci riguardi, oppure decidere di esserne protagonisti. Bisogna avere il coraggio di cambiare, perché il cambiamento non avviene per magia”.

Insieme al nuovo Presidente, l’Assemblea dei Soci ha eletto anche il Consiglio di Presidenza, composto da:

FRANCESCO PIZZAGALLI (Fumagalli Industria Alimentari Spa), Vice Presidente Vicario con delega alla Sostenibilità

ALBERTO NOVARESE (Saati Spa), Vice Presidente con delega a Internazionalizzazione e Unione Europea

FRANCESCA POLTI (Polti Spa), Vice Presidente con delega a Relazioni industriali, previdenza, welfare e people

Consiglieri incaricati:

MICHELE CIAVOLA (Eldor Corporation Spa) con delega a Education

MARCELLA PANZERI (Cama Srl Unipersonale) con delega a Economia d’impresa

STEFANO POLIANI (Tuvia Italia Kerry Logistics) con delega a Innovazione, ricerca e sviluppo

ANDREA TAGLIABUE (Tabu Spa) con delega a Marketing e Comunicazione

Completano il Consiglio di Presidenza i componenti di diritto già presenti: PAOLO BELLOCCO (GDS Communication Srl Società Benefit a Socio Unico e Principal Expert The European House – Ambrosetti) Vice Presidente e Presidente Giovani Imprenditori, WALTER POZZI (SAIP Srl a socio unico) Vice Presidente e Presidente Piccola Industria che ha ricevuto anche la delega Ambiente, Territorio e Sicurezza, ARAM MANOUKIAN (Lechler Spa) che resterà nel Consiglio di Presidenza in veste di Past President. CLAUDIO GEROSA (Cellografica Gerosa Spa) è stato eletto Proboviro per il periodo 2023-2026.

Ospite dell’Assemblea il fondatore e presidente di Eldor Corporation, Pasquale Forte, che ha ricevuto il riconoscimento “Onora da oltre 50 anni il lavoro”. Premiati insieme a lui anche gli imprenditori Ernesto Cappelletti, Ivano Soliani, Savino Tatoli e Ariberto Zanfrini.