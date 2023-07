Rocambolesco incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Pessina a Como. Da una prima ricostruzione sembra che due auto si siano scontrate, per cause ancora in corso di accertamento. Dopo l’impatto però una delle due vetture – con a bordo un uomo di 82 anni – è finita sulle altre in sosta a lato della strada, danneggiandole.

Alla scena, in una zona così centrale della città, avrebbero assistito alcuni passanti. Sul posto gli agenti della polizia locale. Tra i primi a intervenire vista la vicinanza, gli uomini della Finanza. In via Pessina è arrivata anche un’ambulanza per precauzione ma nessuno è rimasto ferito.