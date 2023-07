Due aule chiuse a causa di infiltrazioni e muffe, un bagno inagibile per via del fondo troppo scivoloso e giardino chiuso da parte di ATS per muretti non a norma e tubi di irrigazione sollevati: sono queste le condizioni in cui versa la scuola per l’infanzia di Via Varesina, dell’Istituto Comprensivo Como-Rebbio.

A segnalare tutte queste problematiche sono i rappresentanti dei genitori, preoccupati per quanto sta accadendo e per la mancanza di interventi, che li costringono a portare i loro bambini in una scuola in simili condizioni.

Le continue richieste di rassicurazioni riguardo la messa a norma del plesso anche in vista del prossimo anno scolastico non hanno mai ricevuto risposta, così i rappresentanti si sono rivolti anche al sindaco.

Interpellata sul caso, l’Assessore alle politiche educative Nicoletta Roperto ha fatto sapere: “Eravamo in attesa della nomina del nuovo dirigente per le opere pubbliche. Ora che è stato individuato, ci sono diverse riunioni in corso e le problematiche della scuola per l’infanzia di Via Varesina saranno sottoposte alla sua attenzione quanto prima. Contiamo quindi di poter presto dare ai genitori le risposte che meritano.”