Villa d’Este ha acquistato il Salesianum Don Bosco a Tavernola con l’obiettivo di trasformarlo in un campus per la formazione, attrazione e crescita di giovani talenti che vogliano lavorare e specializzarsi nel settore dell’ospitalità. Fino al 2010 sede di una comunità religiosa e da allora in disuso, l’edificio ora ha cambiato proprietà.

“Il progetto di Villa d’Este – fa sapere in una nota il gruppo – è di intraprendere un’importante ristrutturazione degli spazi per realizzare alloggi a disposizione perlopiù dei dipendenti della società, dove svolgere attività di sviluppo e formazione nell’ambito dell’attività alberghiera e della ristorazione”.

“La nostra intenzione è di ristrutturare gli immobili e curare il parco per allestire, in un ambiente estremamente confortevole, gli alloggi e gli spazi comuni per il nostro personale – dice il presidente del consiglio di amministrazione Giuseppe Fontana – Desidereremmo anche adibire degli spazi dedicati alla formazione dei giovani, dove venga seguito un percorso etico-professionale in un ambiente protetto di crescita fatto a misura d’uomo che permetta di valorizzare ognuno in primis come essere umano”.