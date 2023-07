Stop alla sosta dei bus turistici in zona stadio e nuove strisce blu in tangenziale. Sono stati cancellati – e riconvertiti in posti auto a pagamento – gli spazi finora destinati ai pullman in Largo Borgonovo. Il motivo è chiaro: spesso i divieti vengono ignorati e gli spazi invece di essere utilizzati per la sosta breve – quindi soltanto per il tempo necessario a caricare e scaricare i passeggerei dai pullman – vengono utilizzati come parcheggio creando disagi alla circolazione viabilistica.

I bus quindi dovranno sostare nei nuovi spazi presenti in viale Innocenzo XI per far salire e scendere i passeggeri per poi dirigersi in via Regina Teodolinda dove è possibile parcheggiare il mezzo. Al momento però parte dei parcheggi a disposizione è fuori uso a causa di un cantiere. Per questo i pullman potranno usare la piana di Muggiò nell’attesa che vengano realizzati ulteriori spazi in via Teodolinda.

Addio inoltre ai posti bianchi – quindi gratuiti – in viale Innocenzo XI in direzione San Rocco. Al loro posto nuove strisce blu, quindi a pagamento.

L’intervento era stato annunciato nei giorni scorsi dall’amministrazione cittadina. Nella mini rivoluzione rientra inoltre la cancellazione dei posti gialli in piazza Perretta, in centro a Como. Dopo lo spostamento dei posti gialli destinati ai residenti, nei giorni scorsi è stato allestito il cantiere per la sistemazione della pavimentazione così da poter restituire l’area alla città in tempi rapidi. L’amministrazione comunale punta, infatti, a sfruttare lo spazio per eventi e manifestazioni. Tra i primi interventi il posizionamento di due campi da pickleball ad uso gratuito per due weekend. L’obiettivo è riuscire a chiudere l’operazione già entro luglio.