Piscina Sinigaglia, sono iniziati gli interventi. Impianto chiuso per quattro mesi, fino a novembre. Nelle scorse ore sono partiti gli attesi interventi all’interno della piscina. “La ditta incaricata ha iniziato a traslocare gli immobili presenti nella struttura e a breve partirà il cantiere vero e proprio che riguarda le lavori più urgenti”, ha spiegato il sindaco Alessandro Rapinese.

Come detto la riconsegna della piscina è prevista – se non dovessero esserci intoppi – per il 1° novembre.

In totale il costo dell’intervento è di 860mila euro. Il progetto esecutivo è inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025. I lavori prevedono, nello specifico, il rifacimento dell’impermeabilizzazione e dei mosaici della vasca, l’ammodernamento dell’impiantistica e la messa in sicurezza del trampolino. Per quanto riguarda gli spazi al servizio dell’impianto natatorio, il rifacimento della sauna e l’ammodernamento di alcune parti dell’impianto elettrico. E infine, guardando all’intero immobile, gli interventi interesseranno anche il rifacimento di gran parte del manto di copertura e la ritinteggiatura delle parti ammalorate del vano vasca per effetto di infiltrazioni.

La chiusura della piscina per quattro mesi porterà inevitabili disagi a famiglie e atleti di ogni età, che dovranno ripiegare sull’unico impianto aperto a Como, ossia quello di Casate.