Venti multe in una settimana e altre quattro nella giornata di oggi: è questo l’esito dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Tremezzina, coadiuvata da Polizia Stradale e Carabinieri, dall’entrata in vigore dell’ordinanza che limita il transito dei mezzi pesanti sulla Strada Statale Regina tra Colonno e Ossuccio.

Il bilancio è per lo più positivo, anche se in alcune giornate si sono comunque registrati traffico intenso e lunghe code anche a causa di incidenti.

Ricordiamo che l’ordinanza prevede che gli autobus possano viaggiare solo in direzione Nord (Como-Menaggio). Per il rientro dovranno fare il giro del lago, dalla Statale 36 passando per Lecco. Provvedimento diverso per i mezzi pesanti adibiti al trasporto merci con lunghezza superiore agli 11 metri che potranno circolare solo di notte (dalle 21 alle 6.30 in entrambe le direzioni di marcia). Previste delle fasce orarie diverse per i veicoli (sia per trasporto merci che persone) di lunghezza tra 9 e 11 metri che potranno viaggiare verso Nord tra le 6.30 e le 14 e verso Sud dalle 14 alle 19.30.