Il presidente della Liguria Giovanni Toti ha fatto visita in ospedale a Genova all’autista del bus che si è incendiato domenica scorsa in galleria sull’autostrada A12. L’uomo, comasco di 56 anni, ha fatto scendere tutti i passeggeri e si è assicurato che fossero in salvo prima di lasciare il mezzo divorato dalle fiamme e invaso dal fumo. Dimesse nelle scorse ore le due donne, una delle quali incinta, che erano ancora ricoverate in osservazione.

Il governatore Toti ha postato le pagine dell’incontro in ospedale con l’autista. “Ha sfidato il fumo e le fiamme per salvare i suoi passeggeri – ha scritto – Tra pochi giorni Salvatore, l’autista del pullman andato a fuoco sulla A12, potrà tornare a casa. Oggi sono andato a trovarlo al San Martino, dove il personale sanitario si sta prendendo cura di lui. Gli ho donato la bandiera della Regione per il coraggio straordinario che ha dimostrato. Grazie Salvatore, da tutta la Liguria”.

Il 56enne, per l’intossicazione da fumo ha avuto bisogno di un trattamento in camera iperbarica. Le sue condizioni fortunatamente non destano preoccupazioni e a breve dovrebbe essere dimesso. “L’autista è stato eroico e ha portato in salvo tutti i passeggeri, compreso uno bloccato sul mezzo perché in preda al panico”, aveva spigato Giuliano Salvaterra, titolare della società di Cadorago che ha noleggiato il bus al tour operatori “I tuoi viaggi” di Lomazzo, che ha organizzato la gita.

Tutti i passeggeri stanno bene e sono tornati a casa. “Sono state dimesse anche le due donne, una delle quali incinta, che per precauzione erano state trattenute in osservazione”, conferma la responsabile del tour operator Maria Grazia Papa.

Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la causa dell’incendio.