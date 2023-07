Collaborazione tra Como NExt – Innovation Hub e Colombo Industrie Tessili, azienda comasca.

In occasione di Milano Unica, fiera di riferimento dei tessuti e degli accessori di alta gamma per l’abbigliamento in corso a Rho Fieramilano in questi giorni, è stato presentato un progetto di ricerca che, avvalendosi di metodologie e tecnologie di neuromarketing, consente all’azienda di identificare i desideri dei consumatori in base alle loro reazioni di fronte a prodotti specifici.

In fiera, presso lo stand della Colombo, i visitatori troveranno uno spazio dedicato in cui grazie alla tecnologia di Como NExt avranno la possibilità di testare diverse proposte tessili tramite l’utilizzo di particolari occhiali e di sensori collocati sulle dita. Dai risultati ottenuti, si potranno poi studiare le loro razioni, capendo così cosa ha più attratto la loro attenzione. Questa analisi potrebbe contribuire ad ottimizzare il processo creativo e produttivo, con un risparmio delle materie prime.