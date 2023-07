Pesanti disagi sulle strade del territorio per il nubifragio che si è abbattuto questa mattina nel Comasco. Cartelli divelti e rami sono stati segnalati un po’ ovunque. In città, a Lora semafori spenti e via Varesina allagata. Molti danni e difficoltà. Squadre della polizia locale di Como all’altezza del Viadotto dei Lavatoi, chiuso temporaneamente in direzione Lora, per allagamenti e piante pericolanti. Sbarre del passaggio a livello di via Scalabrini divelte (ripristinata la situazione attorno alle 9), un albero caduto sui binari ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Camerlata e Grandate. A queste si aggiungono, sempre a Como, le chiusure di via Clemente XIII e via Pasta per alberi su sede stradale.

E ancora interventi per allagamenti, tetti scoperchiati e lamiere pericolanti. Torna la paura a Blevio e Torno con le strade ricoperte di fango e detriti. La Lariana resta presidiata dalla polizia locale.

Traffico paralizzato e rallentamenti si sono registrati in diverse zone.