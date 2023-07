L’aggiornamento da due paesi della Brianza che sono stati tra i più colpiti, con una tromba d’aria che questa mattina si è spostata tra Anzano del Parco e Alzate Brianza.

Ad Alzate sono in prima linea nella gestione dell’emergenza il vicesindaco Lorenzo Benzoni e l’assessore Mattia Caldera. In questa località si segnalano tetti scoperchiati nelle case, in uffici del comune, nelle scuole. Danni al cimitero, in particolare alla camera mortuaria. Non si contano gli alberi ad alto fusto caduti; devastato il parco di Villa Odescalchi. Molti i problemi per la viabilità. “La priorità oggi è mettere in sicurezza il paese, poi penseremo alla conta dei danni” sostiene il vicesindaco Benzoni.

Situazione simile ad Anzano del Parco, come spiega il sindaco Alberto Rivetti, con problemi ai tetti di alcune case in via Fornacetta, alberi caduti e pesanti danneggiamenti all’ex cooperativa e all’ambulatorio medico. A lungo bloccata via Diaz, tra le principali strade del paese. “Ma in questa situazione difficile fortunatamente non sono stati registrati feriti” sottolinea il primo cittadino.