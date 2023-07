Lavori di manutenzione di strade ed autostrade porteranno nei prossimi giorni ad una serie di provvedimenti viabilistici nelle ore notturne. Situazioni che dovranno essere considerate con attenzione da chi sarà in viaggio.

In città in via per San Fermo dalle 21 di mercoledì 19 luglio alle 5 di giovedì 20 verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri. Le opere riguarderanno il sottopasso dell’autostrada A9, con la necessità di procedere ad indagini strutturali.

E proprio l’autostrada la prossima settimana sarà oggetto di una serie di chiusure in vari tratti, sempre per consentire lavori di manutenzione e ispezioni delle gallerie. Dalle 22 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 sarà bloccato il tratto Lago di Como-Como centro. Stop che sarà poi riproposto, sempre dalle 22 alle 5 del mattino, tra giovedì e venerdì.

Ma non solo. Dalle 22 di lunedì alle 5 di martedì non si potrà transitare sulla parte dell’A9 tra Lomazzo Sud e Como centro, con chiusura dell’area di servizio “Como Est”. Tra martedì e mercoledì, ancora dalle 22 alle 5 del mattino, non si potrà passare nella parte di A9 Como Centro-Lomazzo Nord.

Inoltre, nella notte tra mercoledì e giovedì stop sul tratto fra Saronno e l’allacciamento con l’A8 Milano-Varese. Tra giovedì e venerdì stesso provvedimento con la chiusura dell’allacciamento che porta verso Varese.