Quasi cento multe al giorno, complessivamente 5.620, per divieto di sosta a Como nei mesi di maggio e giugno. Ma non solo. Il report della polizia locale del capoluogo rileva come la via Varesina sia la strada più pericolosa per il maggior numero di incidenti registrati, 9 in due mesi. Seguono la via Napoleona con 6 sinistri, la via Canturina e viale Cavallotti con 5 episodi ciascuna.

Sono 104 gli incidenti stradali avvenuti tra maggio e giugno sulle strade cittadine, 59 dei quali con feriti. La fascia d’età maggiormente coinvolta è quella compresa tra i 50 e i 65 anni e i minori sono pari al 9%. Si sono registrati sette casi di investimento di pedoni e sono 122 le auto coinvolte in incidenti stradali, 34 i motocicli, 7 le biciclette, 4 i ciclomotori e un monopattino.

Nell’ambito delle attività di controllo della circolazione stradale, la polizia locale ha effettuato 86 posti di blocco, accertando cinque reati per guida in stato di ebbrezza. Sono stati fermati 622 veicoli ed elevate 84 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada. In 36 casi è stato rilevato il superamento del limite di velocità, in 19 casi superiore di 40 chilometri orari al consentito. Sono state ritirate 10 patenti di guida, sei delle quali scadute.

Infine, nell’ambito dei controlli di attività produttive e mercati, gli agenti hanno effettuato 11 sequestri di merce venduta abusivamente.