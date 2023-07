Pioggia di gol del Como nella terza amichevole della stagione. A Bormio gli azzurri hanno superato il Muggiò con il punteggio di 15-1. Per i lariani le reti sono state di Alberto Cerri (3), Patrick Cutrone (2), Alessandro Bellemo, Tommaso Arrigoni (2), Alex Blanco, Marlon Mustapha, Alessandro Gabrielloni (2), Marco Tremolada (2) e Paolo Faragò.

Il messaggio della proprietà

Intanto dai vertici indonesiani della società è giunto un messaggio alla città e ai tifosi. firmato Mirwan Suwarso, uomo di fiducia della famiglia Hartono. Tra le comunicazioni, il fatto di aver invitato quattro aziende di livello mondiale a lavorare allo studio di fattibilità per lo stadio Sinigaglia. Gli abbonati della scorsa stagione, ha poi spiegato Suwarso, non avranno aumenti di prezzi per la loro tessera. Di seguito il messaggio integrale.

Cara famiglia Como,

Ricevo da voi messaggi e commenti in cui posso vedere che siamo tutti entusiasti di dare il benvenuto alla nuova stagione. Purtroppo, non riesco né a leggere né a rispondere a tutti i messaggi che ricevo sui social, quindi penso sia meglio condividere con voi degli aggiornamenti su ciò che stiamo cercando di fare qui a Como.

Gli aggiornamenti saranno poi pubblicati sul sito web del Como e saranno regolarmente aggiornati per far si che tutti possano seguire la nostra visione, gli obiettivi e i progressi.

Non parlo di aggiornamenti relativi alla squadra, poiché, come sapete, lo sviluppo calcistico è di competenza dello staff tecnico e faremo del nostro meglio per sostenere Dennis e Charlie nel perseguire i loro obiettivi. Mi riferisco invece, allo sviluppo che avverrà fuori dal campo. Lo sviluppo che riguarderà la vostra esperienza da tifosi all’interno ed all’esterno dello stadio.

Per creare la nostra visione di ciò che Como potrebbe essere, sono ora affiancato da Heidi Dettmer (Marketing) e Ryan Shelton (Revenue) che hanno lasciato le loro posizioni negli Stati Uniti per lavorare insieme a Alex Bell (Comunicazione) e James Monjack (Vendite e Sviluppo Aziendale). Sono ancora nuovi e stanno ancora scegliendo i loro team, ma faremo del nostro meglio affinché questa stagione sia migliore di quella passata.

Il mio progetto era quello di introdurre una nuova piattaforma digitale per gestire l’acquisto dei biglietti delle partite e dei benefit, ma purtroppo non siamo riusciti a farlo velocemente come avevamo previsto, ma state tranquilli perché tutto sarà sistemato prima dell’avvio della nuova stagione.

Capisco che il ritardo possa aver generato incertezze rispetto ai prezzi e alle disponibilità dei biglietti, permettetemi dunque di rassicurarvi che per i possessori dell’abbonamento della scorsa stagione, il costo di rinnovo rimarrà invariato rispetto all’anno precedente. Tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul nostro sito web e su tutti i canali social entro la prossima settimana.

Potreste anche aver sentito che abbiamo iniziato gli studi di fattibilità per il progetto dello stadio, abbiamo invitato quattro delle migliori aziende al mondo (Legends, IMG Stadia, Elevate e CAA Ikon) per conoscere la loro esperienza. Per essere sicuri di intraprendere la strada giusta, ci metteremo in contatto con voi per condurre sondaggi e interviste riguardo al progetto, e spero che potrete dedicare del tempo e condividere delle riflessioni per costruire un luogo simbolo di cui tutti potremo essere orgogliosi.

Ma lo stadio è un progetto a lungo termine. Nel futuro immediato, Ryan e Heidi stanno lavorando con il nostro Facilities Manager, Federico Bottacin, per migliorare la vostra esperienza al Sinigaglia. Si tratta di soluzioni temporanee, ma che spero apprezzerete comunque.

Quindi ancora una volta vi chiedo pazienza in questa stagione di transizione fino a quando potremo concentrare tutti i nostri sforzi e le risorse al posto giusto, nel frattempo se avete domande, commenti o lamentele, sentitevi liberi di scrivermi all’indirizzo mirwan@comofootball.com, prometto che leggerò tutti i vostri messaggi anche se potrebbe non essere possibile rispondere a tutti. Sono qui in rappresentanza dei proprietari e mi assicurerò che la vostra voce venga sempre ascoltata da loro.

Vi ringrazio nuovamente per la vostra fiducia e per averci accolto nella famiglia Como. È per me un vero onore essere un Blues, Forza Como.