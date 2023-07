Ghiaccio bollente. Il derby tra Como e Varese per il nuovo centro federale lombardo degli sport del ghiaccio non accenna a placarsi. Anzi. La città giardino ha scritto una lettera al governatore Fontana per candidarsi ufficialmente, ma il capoluogo lariano non ci sta e per bocca del sindaco, Alessandro Rapinese, replica e definisce l’atteggiamento dei vicini di casa “inqualificabile” e “ingordo”.

Le parole del sindaco di Como

Il sindaco di Como non ci sta e passa al contrattacco. “Ho un filo diretto con il presidente Fontana con il quale parlo e progetto soluzioni per gli impianti sportivi dal mio insediamento” spiega. “L’atteggiamento di Varese è assolutamente inqualificabile e ingordo. Hanno un palazzetto del ghiaccio nuovo inaugurato di recente con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e oggi non considerano le esigenze dei comaschi. Vogliono addirittura tre piste quando Como ha il palazzetto di Casate che quando nevica ci fa preoccupare per la staticità del tetto ed è esposto a variazioni climatiche essendo aperto”. “Ho piena fiducia nel presidente Fontana che ben capisce che le esigenze sbandierate dai suoi concittadini sono un insulto a chi come lui conosce minuziosamente il territorio lombardo”. “Varese – conclude – con la nuova struttura appena inaugurata ha i prossimi 30 anni garantiti. Da noi invece il rischio è che a breve non si potrà più fare sport sul ghiaccio”. Rapinese ribadisce anche la strategicità della collocazione: con due linee ferroviarie e l’autostrada nelle vicinanze, diversi autobus e, potenzialmente, un intero contesto sportivo di primo piano.