Programma, percorso, orari: il 42esimo Rally Villa d’Este Aci Como sarà una gara ricca di nuovi spunti. Quel che resta invariato è il fascino e soprattutto il contenuto agonistico della gara. In termini di campionati, la corsa organizzata dall’Automobile Club Como è valida come sesta e penultima prova del Campionato Italiano Rally Asfalto ma anche come ultima e decisiva prova del Campionato Rally di Zona 2 a massimo coefficiente.

La prima novità riguarda la data: il Rally di Como anticipa, e si corre venerdì 22 e sabato 23 settembre. Venerdì la prima auto scenderà dal palco partenza di piazza Cavour (Como) alle 18.31, per poi dirigersi verso la sponda occidentale del lago di Como, sulle montagne lariane. Prime due prove speciali: Grandola, 6,4 chilometri, per prendere confidenza con l’auto, e poi Val Cavargna, 22 chilometri mozzafiato al buio per iniziare a delineare la classifica. Auto e piloti concluderanno la giornata a Lariofiere di Erba, dove verrà allestito il parco assistenza. Sabato la carovana di piloti andrà nel Triangolo Lariano per due passaggi sulla Bellagio-Pian Rancio e altrettanti sulla Sormano, un tratto molto selettivo di quasi 19 chilometri. Il vincitore della gara tornerà nel tardo pomeriggio in piazza Cavour a Como per alzare la coppa al temrine di quasi 90 chilometri di prove speciali.

Associato al rally si svolgerà, nella sola giornata di sabato 23 settembre, anche il 6° Rally storico ACI Como, al quale parteciperanno le auto che hanno fatto la storia della specialità a partire dagli anni Settanta. Le iscrizioni verranno aperte il 23 agosto. Anche quest’anno, Etv seguirà in diretta i due giorni del Rally Villa d’Este Aci Como con telecamere e interviste sia sul percorso, sia alla partenza e all’arrivo.