È in programma per domani 25 luglio l’ottava giornata di Ticino Musica, che si aprirà con un nuovo pranzo in musica con protagonisti i migliori tra i giovani maestri del Festival. L’evento si svolgerà presso l’Aula magna del Conservatorio alle ore 12.15.

Nello stesso luogo, alle 17.30, si esibiranno nel concerto pomeridiano altri giovani maestri e musicisti.

Tre gli appuntamenti previsti per la serata.

Alle ore 20 nella Hall del LAC di Lugano andrà in scena una nuova recita de “Il matrimonio segreto” di Domenico Cimarosa, dramma giocoso messo in scena per la prima volta con grande successo il 7 febbraio 1792 al Burgtheater di Vienna. A portarlo in scena sarà la squadra dell’Opera studio internazionale “Silvio Varviso”.

Alle 20,30, nella chiesa evangelica di Ascona, si terrà invece un concerto dedicato alla musica da camera con pianoforte ed in particolare alla musica da camera per pianoforte e fiati. Interpreti, il M° Ulrich Koella ed il Quintetto Fedro composto da Emma Longo (flauto), Paolo Vivaldelli (oboe), Davide Pellegri (clarinetto), Evelina Le Rose (fagotto) e Lara Eccher (corno).

Alle 21 presso la Chiesa di San Carlo Borromeo di Lugano sarà invece possibile ascoltare il concerto dell’Ensemble Iyoko – quintetto di ottoni in residence composto da Álvaro García Martín e Jaime Martín Rodríguez alla tromba, Antón Caneda Telmo al corno, Juan Cancer Navarro al trombone e Óscar Cuartero Gracia al trombone basso – che eseguirà un programma tra sacro e profano con brani di C. Monteverdi, J.S. Bach, W.A. Mozart, J.P. Rameau, F. Biebl, A. Corelli, W. Byrd e A. Holborne.

Recita esclusa, tutti gli eventi sono ad ingresso libero.