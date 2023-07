Un milione e 300 mila euro destinati a 6.524 studenti. Sono i dati della Dote scuola relativi alla provincia di Como. A partire da domani sarà assegnato il contributo di 210 euro per la componente Materiale Didattico e per le Borse di Studio statali a sostegno degli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Della misura beneficeranno 163.955 alunni lombardi per l’anno scolastico 2023/2024. Le risorse assegnate ammontano a 34,4 milioni di euro (un milione in più di quanto stanziato nel 2022).

“Regione Lombardia – dichiara l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi – è la prima, a livello nazionale, a erogare la Dote scuola e garantisce un contributo importante aumentando, con risorse proprie, quanto viene destinato alle famiglie con i soli fondi statali”.

Nello specifico, in provincia di Como, sono 5.681 gli studenti che riceveranno dalla Regione il contributo di 210 euro per l’acquisto di libri e materiali didattici. Le risorse complessive per il territorio ammontano a 1.193.010 euro. Sono invece 843 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado comasche, che non hanno compiuto i 21 anni d’età, che riceveranno la borsa di studio statale, erogata direttamente dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nei tempi che lo stesso definirà nei prossimi mesi. L’investimento complessivo di fondi nazionali per il territorio della provincia di Como è pari a 177.030 euro.

Il contributo di 210 euro sarà erogato da domani attraverso l’accredito sulla tessera sanitaria e potrà essere utilizzato entro il 31 gennaio 2024.

Già dal 21 luglio Regione Lombardia sta inviando a ogni richiedente, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda, una comunicazione con l’esito della fase istruttoria e la tipologia di contributo assegnato.