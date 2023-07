Terminato il ritiro del Como a Bormio. Oggi l’amichevole con la Pro Patria, vinta dai lariani per 1-0 con rete di Paolo Faragò. Alla squadra sono stati concessi due giorni di riposo. La prossima sfida sarà il 2 agosto a Chatillon contro il Cagliari di Claudio Ranieri, neopromosso in A. Poi nel mirino la prima gara ufficiale della stagione, il confronto di Coppa Italia contro il Lecce, domenica 13 agosto alle 21 in casa dei pugliesi.

Il tutto in attesa di conoscere quando sarà il via del torneo di serie B 2023- 2024. Partenza fissata per il fine settimana del 19 agosto con la trasferta di Venezia per gli azzurri, ma torneo in bilico per i ricorsi di Lecco e Reggina – che non sono state ammesse – al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato. Probabile lo slittamento.

Dopo la partita con la Pro Patria queste le parole di Moreno Longo, tecnico del Como. “Siamo arrivati a questa partita dopo due settimane di allenamenti e gare molto intense, quindi il fatto che non ci siano stati infortuni è positivo. Ma ancora di più, siamo riusciti a mettere in atto le tattiche di gioco per le quali abbiamo lavorato duramente in allenamento. Sono felice di vedere che i nuovi giocatori stiano guadagnando sempre più minuti in campo, e allo stesso tempo dimostrino di aver ottenuto una grande chimica con i calciatori dell’anno scorso. I ragazzi hanno dato tutto quello che avevano e sono contento di aver chiuso il ritiro in bellezza”.