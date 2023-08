In serie B molte maglie all’insegna della tradizione, ma non mancano le variazioni sul tema, con qualche richiamo al passato e a divise che anni fa hanno portato bene alla storia del club. C’è curiosità, oltre che per i valori tecnici della singole squadre, di vedere anche le divise delle formazioni che si affronteranno nel torneo cadetto. Quasi tutte sono state presentate, o con conferenze stampa o con immagini sui siti ufficiali e sui rispettivi “social” (da dove abbiamo raccolto le foto che pubblichiamo).

All’appello mancano il Lecco – che attende la sentenza definitiva del Consiglio di Stato in merito all’ammissione alla B – e il Cosenza. Sempre in attesa delle definizione completa delle partecipanti, nel gruppo è stato considerato il Brescia, che per ora è destinato a sostituire l’esclusa Reggina.

L’unica società che non ha fatto variazioni è proprio il Como. Il sodalizio lariano ripropone la stessa maglia Erreà del torneo 2022-2023, disegnata dallo stilista indonesiano Didit Hediprasetyo, con il richiamo a onde e riflessi del lago. L’idea di base del club è che non si vuole andare ad incombere sulle famiglie, con richieste da parte dei figli per avere le divise sempre aggiornate. Allo stesso tempo, però, attraverso i suoi punti vendita, il medesimo disegno viene proposto ai clienti su capi eleganti certo non economici. L’averlo conservato è dunque anche il frutto di una mirata (e legittima) strategia di marketing a più largo raggio.

Quello del Como è di fatto il design che in B più si stacca dalla tradizione, legata al colore blu royal, la stessa tinta di Chelsea, Rangers Glasgow, Everton, Leicester e Shalke 04. Per quanto riguarda le altre squadre, le maglie non presentano clamorose variazioni rispetto alla consuetudine. L’Ascoli ha allargato le strisce, il Pisa le ha ristrette. La Sampdoria ha una trama con le onde del mare. Il Palermo ha riproposto una grafica anni ’80, mentre il Brescia è ligio alla tradizione con la V di Voluntas, società cittadina con cui iniziò a collaborare proprio un secolo fa. Lo Spezia presenta il nuovo (contestato) simbolo, mentre il Venezia ha fatto una scelta raffinata, con un completo nero con una banda arancio nera, bordi delle maniche e colletto dorati.

Il primo turno in serie B

Il campionato prende il via venerdì 18 agosto con l’anticipo Bari-Palermo. Sabato 19 alla stessa ora sono in calendario Cosenza-Ascoli, Cremonese-Catanzaro e Ternana-Sampdoria. Domenica alle 18 ci sarà Sudtirol-Spezia, seguita alle 20.30 da Venezia-Como, Cittadella-Reggiana e Parma-FeralpiSalò. Per ora bloccate le altre partite (in teoria Pisa-Lecco e Brescia-Modena) in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato.

Coppa Italia

Il Como di mister Moreno Longo scende in campo domenica alle 21 allo stadio di Lecce per la prima sfida ufficiale della stagione 2023-2024. Alle 21 gli azzurri sono attesi dai salentini per la gara secca di Coppa Italia.