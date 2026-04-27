Como femminile promosso in A, la gioia di Suwarso: “Entusiasta per quello che verrà”

Como 1907 promosso in serie A di calcio femminile. Alla squadra e allo staff sono giunti i complimenti, sui social, del presidente del club lariano Mirwan Suwarso.

Il messaggio di Suwarso

Congratulazioni a Heather, Monica, Beatrice, Selena e a tutta la squadra per aver portato il Como 1907 femminile in Serie A.

Questa è più di una promozione, è un’affermazione. Un riflesso del lavoro, della convinzione e degli standard che avete mantenuto ogni singolo giorno. Ve lo siete meritato.

Ora arriva l’opportunità più grande. Non solo competere, ma elevare voi stesse, il club e il calcio femminile nel suo insieme. Ispirare, portare sempre più attenzione su questo sport e continuare ad alzare il livello.

Orgoglioso di ciò che avete fatto. Entusiasta per quello che verrà.