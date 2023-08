Sabato da bollino nero per il lungo ponte di Ferragosto. Questo dovrebbe essere l’ultimo weekend del grande esodo verso le località di vacanza. Con la chiusura di tante aziende nella settimana centrale del mese, sono milioni gli italiani che hanno sfidato il caldo e il caroprezzi per mettersi in viaggio e trascorrere il Ferragosto al mare, in montagna o nelle città d’arte. Non soltanto italiani, proseguono anche i viaggi degli europei diretti soprattutto verso i laghi della penisola. E queste sono giornate non soltanto di partenze e arrivi, ma anche di rientri.

Questa mattina lunghe colonne si sono registrate in Ticino nella galleria del San Gottardo.

Sull’autostrada A9 Lainate-Como-Chiasso la mattina è iniziata con traffico intenso. Sul sito di Autostrade per l’Italia segnalate code tra Monte Olimpino e Chiasso per l’attraversamento della dogana svizzera e coda alla barriera di Como Grandate per traffico intenso in direzione Lainate. Lunghi incolonnamenti e rallentamenti si registrano in diversi punti in entrambe le direzioni.

Anche Anas ha annunciato nei giorni scorsi un fine settimana rovente sulle strade, con la sospensione di 811 cantieri per agevolare la circolazione. In vigore anche il divieto di transito dei mezzi pesanti oggi fino alle 22 e domani dalle 7 alle 22. Tra le principali direttrici in gestione Anas più interessate dal traffico, troviamo la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” e la statale Regina. Un grande afflusso di turisti stranieri sta infatti affollando in questi giorni le località affacciate sul lago.

Domani è prevista una giornata da bollino rosso.