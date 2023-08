Parte dallo Stadio di San Siro, la “scala del calcio”, il torneo 2023-2024 di serie A dell’arbitro comasco Andrea Colombo. Una designazione di alto livello per il fischietto lariano, che dirigerà il derby lombardo Inter-Monza, in programma sabato alle 20.45.

Per Colombo la stagione ha preso il via con due chiamate europee, come quarto ufficiale. Il 3 agosto era in Georgia per la sfida tra i padroni di casa del Dila Gori contro gli ucraini del Vorskla. Ieri, invece, il comasco era in Svizzera per il confronto di Champions tra il Servette e gli scozzesi del Rangers.