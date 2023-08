L’apertura era stata annunciata per la fine del mese di luglio. La nuova biglietteria della Navigazione, sul lungolago di Como, al momento però è ancora chiusa. I lavori sono ormai completati, ma non è ancora stata indicata una data per il trasferimento dai vecchi ai nuovi sportelli e per l’inaugurazione della struttura.

Accanto alla biglietteria però intanto è possibile passeggiare. E’ stato infatti interamente aperto il tratto del lungolago da Sant’Agostino fino a piazza Cavour. Il salotto del capoluogo lariano resta off limits per il cantiere delle paratie, ma sono state rimosse anche le ultime transenne al limitare della piazza. Comaschi e visitatori possono dunque utilizzare l’intero percorso. Completati anche la pista ciclabile e gli arredi, ad eccezione delle panchine di Ico Parisi, che saranno posizionate solo al termine dell’estate. Restano provvisorie anche le transenne, in attesa della definizione del progetto dei parapetti definitivi.

In piazza Cavour il cantiere al momento appare ancora fermo. E’ attesa però la ripartenza dei lavori, che erano stati sospesi per l’innalzamento del livello del lago. Gli ultimi dati indicano un valore di dieci centimetri sotto lo zero idrometrico, dato che consente di effettuare gli interventi previsti nell’ambito del cantiere delle paratie, compresa la nuova scalinata a lago.

Piazza Cavour, secondo le ultime indicazioni di Regione Lombardia sull’andamento del cantiere, dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. Il 2024 dovrebbe poi, salvo sorprese, segnare il completamento definitivo di un cantiere che tiene in ostaggio il lungolago di Como dal 2008.